Пекин, 13 марта, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Обеспокоенность и требования всех сторон в переговорах по поводу ядерной сделки с Ираном должны быть должным образом учтены. Об этом заявил постпред Китая при ООН Ван Цзюнь, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Замечания дипломата прозвучали после объявления представителя ЕС на переговорах в Вене о «паузе». Европейцы обвинили в срыве переговоров требования России о том, что западные санкции из-за спецоперации на Украине не должны повлиять на российско-иранскую торговлю. Запад ответил отказом.

«Ван сказал, что приостановка переговоров в Вене показывает, что они «не проходят в вакууме», а являются «микрокосмом политической реальности», — отмечает агентство.

Постпред при этом подчеркнул, что единственным решением ядерного вопроса Ирана являются политический диалог и переговоры.

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