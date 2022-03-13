Киев, , 01:05 — REGNUM Способы прекращения боевых действий на территории Украины и усилия, которые прилагает Израиль в создавшейся ситуации обсудили в телефонном режиме премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 12 марта сообщила канцелярия главы израильского правительства.

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Телефонный разговор между лидером Украины и премьер-министром Израиля состоялся вечером 12 марта и продлился больше часа. Главы двух стран обсудили способы прекращения боевых действий на территории Украины, а также усилия, прилагаемые для этого Израилем. Других подробностей разговора не приводится.

Напомним, предыдущий телефонный разговор между Беннетом и Зеленским состоялся 6 марта. В ходе беседы премьер Израиля предложил лидеру Украины принять условия российского президента Владимира Путина и прекратить сопротивление.

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