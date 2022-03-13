Никосия, , 00:55 — REGNUM Десятки жителей столицы Кипра Никосии приняли участие в акции в поддержку специальной военной операции России на Украине. Акция состоялась на улице возле российского посольства, сообщает ТАСС.

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Участники принесли с собой российские флаги. Они держали в руках плакаты с надписями в поддержку России, а также против действий НАТО на Украине и Кипре.

«Мы собрались здесь для того, чтобы выразить поддержку России, требований которой в мире столько лет никто не слышал», — цитирует агентство слова одного из организаторов, представителя Греко-славянского союза Андреас Христофи.

Он отметил также, что военная операция стала вынужденным решением для борьбу с поднимающим голову европейским неонацизмом.

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