Белград, 13 марта, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Российские СМИ в своей работе сильнее западных. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Глава Сербии признался, что смотрит как российские, так и западные СМИ, чтобы знать позиции всех сторон. На основании проведенного анализа он сделал вывод, что российские массмедиа работают более качественно, чем европейские или американские.

«Посмотрите российские СМИ, российские СМИ сейчас сильнее в своей медийной работе и пропаганде, чем все другие, которые работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они мгновенно вошли в это, но после четырех-пяти дней. Посмотрите их канал «Россия-24», посмотрите RT, «Первый канал», — заявил Вучич.