Тегеран, , 07:42 — REGNUM 12 марта министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал на высокий уровень сотрудничества между двумя странами в области развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Гасеми находится в Азербайджане во главе высокопоставленной делегации для участия в 15-м заседании Совместного экономического комитета двух стран.

Президент Азербайджана на встрече выразил удовлетворение развитием двусторонних связей, отметив, что территориальные открытия в Азербайджанской Республике создали хорошую возможность для регионального сотрудничества.

Он подчеркнул, что Азербайджан рассматривает подписание меморандума о взаимопонимании по свободному передвижению азербайджанцев между Нахичеванью и Азербайджанской Республикой через территорию Ирана как знак дружественных отношений.

Алиев отметил: «Баку уверен, что этот маршрут станет важной вехой для нашего региона.