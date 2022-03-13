Тегеран, 13 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 12 марта министры иностранных дел Ирана и Катара подчеркнули необходимость выполнения договоренностей, достигнутых обеими сторонами во время визита президента Ибрагима Раиси в арабскую страну в прошлом месяце. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Высокопоставленный иранский дипломатХоссейн Амирабдоллахианпровел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара и заместителем премьер-министраМухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани.

Оба официальных лица обсудили последние региональные и международные события, а также продолжающиеся переговоры в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года, известной как Всеобъемлющий план действий или СВПД.

Амирабдоллахиан раскритиковал США за то, что они подняли новые вопросы на переговорах в Вене, и подчеркнул, что Иран серьезно работает над тем, чтобы было достигнуто хорошее, прочное и устойчивое соглашение о возрождении СВПД.

Министр иностранных дел Катара, со своей стороны, заявил: «Важно, чтобы Иран и другие участники венских переговоров прилагали усилия для достижения соглашения». Он отметил особую значимость отношений между Ираном и Катаром, а также позитивные результаты визита Раиси в Доху.

Раиси прибыл в столицу Катара 21 февраля с двухдневным визитом. Там он принял участие в 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа. Президент Ирана также провел переговоры на высоком уровне с эмиром КатараТамимом бен Хамадом аль Тани.