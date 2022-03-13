Тегеран, 13 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 12 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в послании своему азербайджанскому коллеге заявил, что дружественные связи с соседними странами, особенно мусульманскими государствами, занимают особое место во внешней политике Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

В своем послании Амирабдоллахиан поздравилДжейхуна Байрамовас 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. Он отметил, что Азербайджанская Республика занимает ведущее место во внешней политике Ирана благодаря уникальным историческим, культурным и религиозным связям.

Высокопоставленный иранский дипломат выразил удовлетворение тем, что отношения Тегерана и Баку за последние 30 лет основывались на взаимном уважении и охватывали различные области, такие как энергетика и транспорт. Амирабдоллахиан подчеркнул, что существующие возможности двух стран откроют новые горизонты для дальнейшего развития двусторонних отношений, и призвал приложить усилия для использования этих возможностей.

Министр иностранных дел Азербайджана направил послание Амирабдоллахиану, поздравив его с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Байрамов заявил, что отношения основаны на дружбе, добрососедстве, а также на исторических, культурных и религиозных общностях.

Он сослался на саммит Организации экономического сотрудничества, который состоялся в столице Туркменистана в ноябре прошлого года. Байрамов подчеркнул, что саммит и переговоры, которые президенты Ирана и Азербайджана провели в кулуарах мероприятия, придали импульс усилиям Тегерана и Баку по дальнейшему расширению связей.