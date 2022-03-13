Сухум, , 00:36 — REGNUM По предварительным итогам голосования, на парламентских выборах в Абхазии были избраны 17 депутатов из 35, в остальных округах состоится второй тур голосования. Об этом свидетельствуют данные избирательных штабов кандидатов, опубликованные 12 марта в Facebook.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Голосование на всех 152 избирательных участках завершилось ровно в 20:00 мск. Международные наблюдатели от России, Донецкой и Луганской Народной Республик заявили об отсутствии нарушений, такую же информацию сообщил и Центризбирком Абхазии.

Согласно предварительной информации, в 18 округах состоится повторное голосование. Избиратели выберут между двумя кандидатами, которые набрали в первом туре большинство голосов. Предварительные результаты голосования ЦИК готовится опубликовать 13 марта, в 12:00 мск.

В настоящее время ещё идёт подсчёт голосов, принимаются итоговые протоколы, бюллетени и другая документация с округов. В трёх округах выдвигался лишь один кандидат, в 32 округах баллотировались от двух до девяти претендентов на место депутата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении в Абхазии голосования на выборах депутатов Народного собрания седьмого созыва.

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