Рим, 13 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Италия и Конго будут укреплять энергетическое партнёрство между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итогам встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Democracy International Луиджи Ди Майо

По словам министра, после визита в Алжир и Катар это стало ещё одним шагом по достижению плана энергетической безопасности страны. Он отметил, что итальянское правительство намерено справиться с последствиями конфликта на Украине, сделав страну более независимой от российского газа.

«Пока в ЕС обсуждают новые и фундаментальные меры по смягчению прироста газа, мы продолжаем ставить на первое место защиту итальянских семей и бизнеса», — написал Ди Майо на своей странице в «Фейсбук».