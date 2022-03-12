Минск, 13 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Аналитический доклад «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства» был представлен общественности 12 марта в минском офисе белорусского общественного объединения «Гражданское согласие». В презентации приняли участие лидер объединения Артём Агафонов, другие общественные деятели и политологи.

Аналитический доклад «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства»

Агафонов рассказал об изменившейся ситуации со времени выхода предыдущего доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада» (май 2020 года). С тех пор руководство Белоруссии преуспело в блокировке прозападных НГО и их информационных ресурсов.

За прошедшие два года, отметил Агафонов, обстановка в Белоруссии сильно изменилась. При этом, по его словам, политическому руководству республики и её спецслужбам рано праздновать победу. Прозападная оппозиционная фронда хоть и понесла большие организационные потери, однако сумела перегруппироваться, создать новые информационные ресурсы в Интернете и «Телеграме» и даже добиться роста их посещаемости.

Агафонов сослался на исследование «Телеграфика», согласно которому тройку лидеров в рейтинге «белорусских» ТГ-каналов занимают оппозиционные прозападные ресурсы белорусских националистов. Доля прозападных каналов в «Телеграме», специализирующихся на белоруской тематике, в ноябре 2021 года составляла 44%, отдельно выделены ТГ-каналы белорусских националистов — 21% от общего количества — то есть 2/3 в совокупности. Они контролировали 88% аудитории.

ИА REGNUM Презентация аналитического доклада: «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства»

ИА REGNUM Презентация аналитического доклада: «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства»

Для сравнения: на долю провластных ТГ-каналов при этом приходилось 31% и ещё 4% — на долю «пророссийских» с долями аудитории 11% и 1% соответственно.

«Государство так и не смогло достучаться до большого количества граждан», — констатировал лидер белорусского «Гражданского согласия».

По мнению Агафонова, политическое руководство Белоруссии заняло заведомо проигрышную позицию, сделав ставку на «эффект Азарёнка» — резкую и кондовую пропаганду, с ругательствами и оскорблениями. Название «эффекта» происходит от стиля спикера одного из белорусских государственных телеканалов Григория Азарёнка. В итоге, констатировал Агафонов, «эффект Азарёнка дискредитирует государственные СМИ и само государство, которое проигрывает информационную войну, и исследование «Телеграфика» это наглядно отражает.