Москва, 13 марта, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Завтра, 13 марта, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Краснодар». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Резервный арбитр — Евгений Турбин.

Последняя встреча «Спартака» с «Краснодаром» завершилась минимальной победой «быков» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Краснодара» отметились Джон Кордоба (16' Реми Кабелла) и Гжегож Крыховяк (60' пенальти). Единственный мяч «красно-белых» на 45+3-й минуте встречи ударом с пенальти забил Александр Соболев.