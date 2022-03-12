Лондон, 13 марта, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Завтра, 13 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Роберт Джонс.

В последний раз «Арсенал» и «Лестер Сити» играли между собой 30 октября 2021 года в матче десятого тура чемпионата Англии. Тот матч завершился уверенной победой «канониров» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Габриэл (5' Букайо Сака) и Эмиль Смит-Роу (18').

На данный момент «Арсенал» с пятнадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити», набрав 33 очка, располагается семью строчками ниже.