Миллеровский район, Ростовская область, , 00:21 — REGNUM В Ростовской области работники обанкротившегося предприятия после вмешательства прокуратуры добились выплаты 3,1 млн рублей долга, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

Проверка ЗАО «Волошино» выявила задолженность по заработной плате перед 26 работниками в размере более 3,1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры сотрудники предприятия получили положенные выплаты.

Возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.

Из открытых источников следует, что основным видом деятельности организации было производство красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок.