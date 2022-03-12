Миллеровский район, Ростовская область, 13 марта, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В Ростовской области работники обанкротившегося предприятия после вмешательства прокуратуры добились выплаты 3,1 млн рублей долга, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Проверка ЗАО «Волошино» выявила задолженность по заработной плате перед 26 работниками в размере более 3,1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры сотрудники предприятия получили положенные выплаты.

Возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.

Из открытых источников следует, что основным видом деятельности организации было производство красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок.