Москва, , 00:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, по какой цене власти страны хотели бы покупать российский газ.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, республика охотно согласилось бы платить 400 долларов за 1 тыс. кубометров. На такую стоимость Вучич рассчитывает после окончания действующего контракта на поставку газа из России в июне 2022 года.

«Когда я был на переговорах с Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками», — сказал Вучич.

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