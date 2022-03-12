Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Автотранспортным предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками в Ростове-на-Дону, грозит штраф в размере 7,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Причиной штрафных санкций стал дефицит общественного транспорта на муниципальных маршрутах в вечернее время. С начала 2022 года выявлено более 6 тысяч нарушений утверждённого графика движения и планового выпуска подвижного состава. В адрес перевозчиков направлено 172 претензии на общую сумму 7 млн 848 тыс. рублей.

В настоящее время в утренние часы выпуск подвижного состава по всем муниципальным маршрутам достигает около 70%, в вечернее время — лишь около 51%. Основная причина дефицита транспорта на линии — острая нехватка водительского состава.

ИА REGNUM сообщало, что ранее причиной кадрового дефицита на автотранспортных предприятиях Ростова-на-Дону был назван низкий уровень заработной платы. Глава городской администрации Алексей Логвиненко распорядился повысить зарплату водителям общественного транспорта, что поможет решить кадровые проблемы.