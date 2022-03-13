Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM В Ростовской области опровергли появившиеся в мессенджерах слухи о загрязнении реки Северский Донец. Якобы в реке были обнаружены аммоний и хлор.

Ворошиловский мост через реку Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг качества воды в реке Северский Донец на наличие предельно допустимых показателей по химическим элементам. Превышение показателей не зафиксировано, ситуация в норме», — уточнили в ведомстве.

Экологическую ситуацию в Ростовской области специалисты держат на постоянном контроле.