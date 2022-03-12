Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 00:10 — ИА Регнум. В Ростовской области опровергли появившиеся в мессенджерах слухи о загрязнении реки Северский Донец. Якобы в реке были обнаружены аммоний и хлор.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ворошиловский мост через реку Дон

«Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг качества воды в реке Северский Донец на наличие предельно допустимых показателей по химическим элементам. Превышение показателей не зафиксировано, ситуация в норме», — уточнили в ведомстве.

Экологическую ситуацию в Ростовской области специалисты держат на постоянном контроле.