Лилль, Франция, , 00:08 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянском «Милане». Об этом 12 марта сообщил журналист Даниэле Лонго.

Саншеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Ренату Саншеш принял участие в восемнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.