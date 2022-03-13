Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В Ростовской области разработают второй пакет мер, которые должны повысить устойчивость экономики в условиях санкций. Документ готовит антикризисный штаб, созданный в донском правительстве.

Правительство Ростовской области Donland.ru

«Сейчас готовим второй пакет [антикризисных] мер. В нем на сегодня — ещё около 20 инициатив», — написал донской губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что 12 марта губернатор Ростовской области утвердил первый пакет антикризисных мер, который включает более 100 мероприятий финансового и нефинансового характера. План состоит из десяти разделов. Это институциональные меры, ускорение использования бюджетных средств и средств госкомпаний, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, системообразующих организаций, отраслевые меры поддержки, диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику, обеспечение критического импорта, социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда, поддержка инвестиций, мониторинг и стабилизация ситуации с ценами.

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