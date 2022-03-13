Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM В северных районах Ростовской области ожидаются ночные заморозки. Это следует из прогноза донских синоптиков на 13 марта.

Отражения весны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, на Дону ночью и утром местами пройдёт небольшой снег, опустится туман, ожидается изморозь. Днём существенных осадков не будет, на дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, в ночные и утренние часы порывы будут достигать 12−14 метров в секунду.

Ночью столбики уличных термометров опустятся до −4…−9 градусов, при прояснениях — до — 16 градусов, в крайних северных районах — до — 19 градусов. Днём будет не теплее −2…−7 градусов, в южных районах ожидается до 0 градусов.