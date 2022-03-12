Новошахтинск, Ростовская область, 13 марта, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В Ростовской области нашли троих братьев, сбежавших из центра помощи детям, расположенного в Новошахтинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«В результате проведенных мероприятий местонахождение детей установлено, они опрошены следователем c участием педагога, психолога. Каких-либо преступлений в отношении них не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют мотивы поступка мальчиков.

ИА REGNUM сообщало, что мальчики в возрасте 11, 12 и 15 лет самовольно покинули центр помощи детям 8 марта. Ранее несовершеннолетние без разрешения уже покидали территорию центра.