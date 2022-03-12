Москва, , 23:48 — REGNUM С начала специальной военной операции России из Донбасса было эвакуировано более 231 тыс. человек. Об этом 12 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

«Всего с начала проведения специальной военной операции уже эвакуировано более 231 тыс. человек, из них 51 996 детей», — заявил Мизинцев.

Он также добавил, что за прошедшие сутки Россия самостоятельно без участия Киева эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Более 9,5 тыс. пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа», — заключил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе военной специальной операции на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км.

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