Манчестер, Великобритания, , 23:43 — REGNUM 12 марта «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 3:2. Таким образом, «красные дьяволы» стали первой командой, выигравшей дома 400 раз в рамках АПЛ.

Стоит отметить, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» стал для «манкунианцев» 572-м домашним матчем в рамках АПЛ. В них клуб одержал 400 побед, 108 раз сыграл вничью и потерпел 64 поражения.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с четырнадцатью победами и пятьюдесятью набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От первой строчки подопечных Ральфа Рангника отделяет 19 очков.