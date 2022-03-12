Москва, , 23:40 — REGNUM 12 марта видеохостинг YouTube сообщил о блокировке канала «Вечерний Ургант», где публиковались записи эфиров авторской юмористической программы ведущего Ивана Урганта. Также просмотр видеоматериала на канале недоступен также при использовании VPN.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

В Сети появилось предположение, что канал «Вечерний Ургант» был заблокирован из-за связи шоу с Первым каналом, являющимся государственным.

На данный момент видеохостинг YouTube также заблокировал подавляющее большинство государственных средств массовой информации.

Роскомнадзор ранее сообщил о 85 случаях нарушениях со стороны Запада в отношении российских СМИ и политиков.