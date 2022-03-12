Брюссель, , 23:21 — REGNUM Страны Евросоюза не станут вмешиваться «военным путём» в ситуацию на Украине. Об этом, как передает CNN Türk, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы (страны Евросоюза) должны нанести ущерб их (России) экономике», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.