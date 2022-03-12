Москва, , 23:20 — REGNUM Россия без участия властей Украины эвакуировала из опасных зон разных районов, в том числе ЛНР и ДНР, порядка 10 тыс. человек за прошедшие сутки, заявил 12 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тыс. человек, из них 51 996 ребенка», — сказал он.

Всего государственную границу России пересекли 24 168 личных автомобилей, из них за сутки — 915.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе военной специальной операции на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км.

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