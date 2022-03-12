Бергамо, Италия, 12 марта, 2022, 23:19 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук пропустит завтрашний матч чемпионата Италии с «Дженоа». Футболист не попал в заявку клуба из Бергамо.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Завтра, 13 марта, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 29-го тура чемпионата Италии 2021/22 примет «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.