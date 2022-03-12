Москва, 12 марта, 2022, 23:39 — ИА Регнум. На освобождённых в ходе спецоперации России территориях Украины создаются все необходимые условия для нормальной жизни граждан. Об этом сообщил 12 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам Мизинцева, гражданам Украины обеспечивается беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. На территории России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, с каждым прибывающим в эти пункты организована индивидуальная работа. На пунктах сбора гуманитарной помощи уже накоплено более 17 тысяч тонн. На саму же Украину, сказал Мизинцев, доставлено 1935 тонн гуманитарных грузов, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе, в Киевской, Харьковской, Запорожской и Черниговской областях, в ходе которых населению передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаменты и продукты.

Мизинцев добавил, что сегодня в Киевской и Черниговской областях, а также в ДНР и ЛНР проводится 31 гуманитарная акция, в ходе которых население передаётся 240 тонн предметов первой необходимости и продовольствия.

На брифинге было подтверждено, что на всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развёрнуты пункты временного размещения, предусмотрены горячее питание, места отдыха, медицинская помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.