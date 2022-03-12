Москва, 12 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «красно-синие» могут воспользоваться опцией выкупа 25-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, выступающего за ЦСКА на правах аренды.

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«Были ли мысли уже о выкупе Языджи? Пока сложно сказать: от позиции игрока тоже многое зависит. Но мы не отказались бы», — цитирует Романа Бабаева издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в четырех матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Спартака», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» и двумя результативными действиями в игре Кубка России с «Сочи».

На данный момент трансферная стоимость 25-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.