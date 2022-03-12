Брентфорд, Великобритания, 12 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 12 марта в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» футбольный клуб «Брентфорд» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Бернли» со счетом 2:0.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

Забитыми мячами в составе хозяев отметился 25-летний английский центрфорвард Айвен Тоуни (85' Кристиан Эриксен, 90+4' пенальти). Стоит отметить, что результативное действие Эриксена стало для датчанина первым после остановки сердца во время матча чемпионата Европы 2020.

Статистика матча («Брентфорд"/ «Бернли»)

Удары 13/7

Удары в створ 4/1

Владение 55%/45%

Угловые 2/9

Нарушения 6/10

Составы команд:

«Брентфорд»: Райя, Генри, Пиннок, Янссон, Айер, Нергор (Йенсен 81'), Канос (Висса, 75'), Мбеумо (Ониика, 90'), Эриксен, Джанельт, Тоуни.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Робертс, Коллинс, Броунхилл, Маклин, Леннон, Вествуд, Корне, Вегорст (Родригес, 67').