Кристиан Эриксен помог «Брентфорду» обыграл «Бернли»
Брентфорд, Великобритания, 12 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 12 марта в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» футбольный клуб «Брентфорд» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Бернли» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в составе хозяев отметился 25-летний английский центрфорвард Айвен Тоуни (85' Кристиан Эриксен, 90+4' пенальти). Стоит отметить, что результативное действие Эриксена стало для датчанина первым после остановки сердца во время матча чемпионата Европы 2020.
Статистика матча («Брентфорд"/ «Бернли»)
Удары 13/7
Удары в створ 4/1
Владение 55%/45%
Угловые 2/9
Нарушения 6/10
Составы команд:
«Брентфорд»: Райя, Генри, Пиннок, Янссон, Айер, Нергор (Йенсен 81'), Канос (Висса, 75'), Мбеумо (Ониика, 90'), Эриксен, Джанельт, Тоуни.
«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Робертс, Коллинс, Броунхилл, Маклин, Леннон, Вествуд, Корне, Вегорст (Родригес, 67').