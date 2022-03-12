Москва, , 23:05 — REGNUM Украинские националисты вновь сорвали эвакуацию мирных жителей, заявил 12 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, накануне к руководству России обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя.

Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся по утверждению Луки договоренности с командирами нацбатов, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эвакуацию.

«Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе военной специальной операции на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км.

Читайте также: ВС России взяли под контроль населённые пункты Новоандреевка и Кирилловка