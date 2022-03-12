Флоренция, Италия, 12 марта, 2022, 23:01 — ИА Регнум. 30-летний российский центрфорвард «Фиорентины» Александр Кокорин по решению тренерского штаба «фиалок» попал в заявку на завтрашний матч с «Болоньей», который пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

В последний раз «Фиорентина» и «Болонья» играли между собой 5 декабря 2021 года в матче шестнадцатого тура чемпионата Италии. Та игра завершилась минимальной победой «фиалок» со счетом 3:2.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие лишь в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 121 минуту.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.