Хетафе, Испания, , 22:50 — REGNUM 12 марта в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» «Хетафе» в матче 28-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Денис Черышев Steindy

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Хорхе Куэнка, Стефан Митрович, Карлес Аленья, Матиас Аливейра, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Дамиан Суарес, Энес Унал, Сандро Рамирес.

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Габриэл Паулиста, Муктар Диакаби, Омар Альдерете, Уго Гильяман, Карлос Солер, Димитри Фулькье, Хесус Алькальде, Брайан Хиль, Гонсалу Гедеш, Хуго Дуро.

31-летний российский фланговый нападающий Денис Черышев начнет матч со скамьи запасных. В текущем сезоне на счету Черышева один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «летучих мышей» во всех турнирах.