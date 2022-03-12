Анкара, , 22:50 — REGNUM Власти Венесуэлы готовы к сотрудничеству с США в сфере торговли нефтью при условии уважения ими суверенитета и правительства республики, заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Надеюсь, они будут уважать суверенитет и легитимность моего правительства. Президент Николас Мадуро — единственный и законный глава правительства Венесуэлы. Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их это уважать», — сказал он в интервью турецкому агентству Anadolu.

Министр также отметил, что Венесуэла никогда не выгонял американские нефтяные компании из республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США могут начать рассмотрение вопроса смягчения санкций в отношении Венесуэлы, но только при значительных уступках властей Боливарианской Республики на переговорах с оппозицией.

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