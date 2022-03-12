Мапуту, , 22:41 — REGNUM Самый сильный, начиная с 2000 года, тропический циклон «Гомбе» обрушился на Мозамбик. Об этом сообщает 11 марта Bloomberg.

Стихийное бедствие

Над страной бушуют ураганные ветры и идут проливные дожди. В результате под угрозой оказалось функционирование железной дороги, по которой следуют поезда с углем — крупнейшим экспортным товаром Мозамбика, на долю которого приходится около четверти валютных поступлений.

Кроме того, циклон вызвал аварии на линии электропередач, в результате чего свыше 300 тысяч человек оказалось без электричества.