Москва, 12 марта 2022, 22:37 — REGNUM Украинские неонацисты удерживают в качестве «живого щита» 6,9 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Донбассе
Спецоперация на Донбассе
Иван Шилов, ИА REGNUM

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По его словам, в заложниках находятся граждане из 16 государств, в том числе из Греции, Грузии, Индии, Сирии, Турции и других.

Мизинцев уточнил, что по ним ведётся работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.