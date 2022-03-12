Манчестер, Великобритания, 12 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом». Игра, проходившая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметился Криштиану Роналду (12' Фред, 38' Джейдон Санчо, 81' Алекс Теллеш). Голы «шпор» забили Харри Кейн (35' пенальти) и Харри Магуайр (72' автогол).

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Далот, Теллеш, Погба, Фред, Матич (Кавани, 80'), Санчо, Рэшфорд (Эланга, 68'), Роналду (Линделеф, 83').

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Доэрти, Дэвис (Бергвейн, 87'), Регилон, Хейбьерг, Кулушевски (Моура, 78'), Бентанкур (Уинкс, 88'), Сон, Кейн.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» четырнадцатой в текущем сезоне в рамках АПЛ. «Красные дьяволы», набрав 50 очков, обошли лондонский «Арсенал» и поднялись на седьмое место. «Тоттенхэм» с 45-ю очками остался на седьмой позиции.