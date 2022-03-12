Вильярреаль, Испания, 12 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. 12 марта в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал минимальную победу над «Сельтой» из Виго со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Единственный мяч на 64-й минуте встречи забил 32-летний испанский центральный полузащитник Даниэль Парехо после передачи Ману Тригероса. Желтые карточки получили Висенте Иборра и Хавьер Галан. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме. Ассистенты главного судьи — Хорхе Буэно Матео и Фернандо Тресако.

Статистика матча («Вильярреал"/ «Сельта»)

Удары 10/9

Удары в створ 3/1

Владение 50%/50%

Угловые 5/4

Нарушения 14/15

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Манди, 46'), Торрес, Педраса (Эступиньян, 87'), Орье, Парехо, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос (Коклен, 73'), Греневельд (Диа, 80'), Ло Чельсо (Гомес, 80').

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Аиду, Галан, Васкес (Тапиа, 88'), Суарес (Пинеда, 88'), Бельтран, Нолито (Солари, 64'), Мендес, Гальярдо (Мина, 64'), Аспас.

На данный момент «Вильярреал», набрав 45 очков, обошел «Реал Сосьедад» и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» с 35-ю очками временно осталась на десятом месте.