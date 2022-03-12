Москва, , 22:26 — REGNUM Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге 12 марта заявил, что стремящихся эвакуироваться с Украины в Россию граждан за прошедшие сутки возросло почти на 20 тыс. человек и составляет свыше 2,6 млн граждан.

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«Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тыс. населенных пунктов Украины», — сказал Мизинцев.

Мизинцев также сообщил о том, что украинские боевики используют в качестве «живого щита» почти семь тысяч иностранных граждан из 16 стран, удерживая их в заложниках. В украинских морских портах заблокированы экипажи более 50 иностранных кораблей, которые не могут выйти в море из-за созданной Украиной высокой минной опасности.

СБУ выявляет людей, пытающихся выехать в Россию, и начинает их преследовать, сказал Мизинцев. Поэтому он призвал украинских граждан соблюдать осторожность и уничтожать все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить заподозрить их в общении с организациями и ведомствами Российской Федерации.