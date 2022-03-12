Москва, , 22:13 — REGNUM Договорённости по гуманитарным коридорам, которые должны были быть открыты на Украине для эвакуации мирного населения в безопасные районы, продолжает цинично нарушать Киев. Об этом 12 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России, — сказал Мизинцев. — Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось».

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что за сутки из осаждённого Мариуполя по гуманитарному коридору вышли 69 человек.