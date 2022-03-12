Москва, 12 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В Мариуполе неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, среди которых иностранцы. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, угрожая физической расправой, они пресекают любые попытки выхода из города.

Мизинцев подчеркнул, что там сложилась «тяжелейшая гуманитарная ситуация».