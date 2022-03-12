Генуя, Италия, 12 марта, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 12 марта в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Сампдория» — «Ювентус». Основное время встречи завершилось уверенной победой «старой синьоры» со счетом 3:1.

Логотип Ювентуса

Первый мяч на экваторе первого тайма в свои ворота забил 33-летний японский центральный защитник Мая Есида. Через 10 минут Альваро Мората ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Альваро Мората. На 84-й минуте 25-летний немецкий полузащитник Абдельхамид Сабири сократил отставание хозяев в счете. Через 4 минуты Мората оформил дубль после передачи Мануэля Локателли и установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Сампдория"/ «Ювентус»)

Удары 16/6

Удары в створ 5/3

Владение 49%/51%

Угловые 8/0

Нарушения 7/15

Составы команд:

«Сампдория»: Фальконе, Ауджелло (Конти, 83'), Колли, Есида, Берешиньский, Торсбю, Сенси (Джовинко, 66'), Кандрева, Ринкон (Тримболи, 83'), Капуто, Квальярелла (Сабири, 62').

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Данило, Ругани, Пеллегрини (Де Шильо, 85'), Артур, Рабьо (Сандро, 75'), Локателли, Куадрадо, Мората, Кин (Влахович, 65').

«Ювентус», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 56 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Сампдория» с 26-ю очками временно осталась на шестнадцатом месте.