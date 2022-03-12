Москва, , 21:58 — REGNUM В некоторых городах Украины гуманитарная ситуация стала катастрофической, заявил 12 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что 12 марта на Украине были открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

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Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.