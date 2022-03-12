Лос-Анджелес, США, 12 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 12 марта на YouTube-канале Star Wars был опубликован трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби», премьера которого состоится 25 мая 2022 года на стриминговом сервисе Disney+.

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Ранее сообщалось, что исполнительными продюсерами сериала выступят Дебора Шоу, Мишель Рейван, Кэтлин Кеннеди и Джоби Гарольд.

Главные роли в сериале «Оби-Ван Кеноби» исполнят Юэн Макгрегор («Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», «На игле»), Хейден Кристенсен («Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», «Жизнь как дома»), Рупер Френд («Молодая Виктория», «Колыбельная для Пи»), Кумэйл Нанджиани («Любовь — болезнь», «Жизнь, как она есть») и Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби»).