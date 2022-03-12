Милан, Италия, 12 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. 12 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты главного судьи — Давиде Империале и Дамиано Ди Иорио.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Франк Кессье, Джуниор Мессиас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Симоне Романьоли, Риккардо Фьямоцци, Либерато Какаче, Себастьяно Луперто, Лиам Хендерсон, Кристьян Асллани, Филиппо Бандинелли, Шимон Журковский, Недим Байрами, Андреа Пинамонти.