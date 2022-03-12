Москва, , 21:46 — REGNUM 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступил ЦСКА со счетом 1:2. Самым ценным игроком встречи по версии портала WhoScored стал 31-летний российский фланговый защитник Марио Фернандес.

Марио Фернандес Елена Рыбакова

Марио Фернандес провел на поле все 90 минут. За отведенное время защитник отметился одним забитым мячом, тремя выигранными верховыми единоборствами и четырьмя успешными отборам. Точность передач футболиста составила 77%.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в двадцати турах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки. В составе сборной России Фернандес сыграл в четырех матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и забил два гола.