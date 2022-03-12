Москва, 12 марта 2022, 21:46 — REGNUM 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступил ЦСКА со счетом 1:2. Самым ценным игроком встречи по версии портала WhoScored стал 31-летний российский фланговый защитник Марио Фернандес.

Марио Фернандес
Марио Фернандес
Елена Рыбакова

Марио Фернандес провел на поле все 90 минут. За отведенное время защитник отметился одним забитым мячом, тремя выигранными верховыми единоборствами и четырьмя успешными отборам. Точность передач футболиста составила 77%.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в двадцати турах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки. В составе сборной России Фернандес сыграл в четырех матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и забил два гола.