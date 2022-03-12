Манчестер, Великобритания, , 21:44 — REGNUM 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отметившись двумя забитыми мячами в ворота «Тоттенхэма» в 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22, побил рекорд Йозефа Бицана по количеству голов в официальных матчах в истории футбола.

Криштиану Роналду Ludovic Péron

На данный момент на счету Роналду 806 забитых мячей. Рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана держался около 70 лет. При этом в Чешской футбольной ассоциации утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 31-м матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.