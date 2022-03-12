Москва, , 21:56 — REGNUM Следственным комитетом Российской Федерации по фактам преступлений вооруженных формирований Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской Народных Республик возбуждено два новых уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Об этом сообщается 12 марта на сайте ведомства.

Последствия обстрела. Донбасс Sledcom.ru

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«За период с 10 по 12 марта 2022 года зафиксированы множественные артиллерийские и миномётные обстрелы, а также факты применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» со стороны представителей украинских вооруженных формирований по населенным пунктам, в которых находятся мирные граждане, и объектам критически важной гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

«В результате обстрелов Кировского, Куйбышевского, Петровского районов города Донецка, Горловки и Волновахи в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск и Стаханов в ЛНР три мирных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены и разрушены 77 жилых домов и административных зданий народных республик, в том числе повреждения получили дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов в Горловке, здания двух лечебных учреждений, один снаряд упал на территории школы в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

СКР квалифицирует действия украинских вооружённых формирований как грубое нарушение Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.