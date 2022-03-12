Москва, , 21:38 — REGNUM Американская электронная платежная система Paypal призывает вывести остатки средств со счетов. Об этом говорится на русскоязычной версии сайта компании.

PayPal Paypal.com

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«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», — уточняется в сообщениисправочного центра PayPal.

Ранее Paypal приостановила услуги по отправке и получению платежей на территории России.